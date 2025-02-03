Аяо Комацу: «Ситуация Мазепина и Мика Шумахера – не пример для «Хааса». Мы не вернемся в 2021-й»

Комацу пообещал не возвращать «Хаас» в эпоху Мазепина.

Руководитель «Хааса » Аяо Комацу высказался о взаимодействии новых напарников Эстебана Окона и Оливера Бермэна .

По словам менеджера, гонщики будут работать сообща, что не получилось у Никиты Мазепина и Мика Шумахера в 2021 году.

«Не считаю, что ситуация Никиты и Мика является каким бы то ни было примером. Если возвращаешься к такому сочетанию, значит, у тебя проблемы.

Не думаю, что мы вернемся в 2021-й. Правда. Можно посмотреть, как мы действовали в прошлом году, как мы прибавили в командном плане, извлекли уроки. Так что я не оглядываюсь на сезон-2021.

Сейчас совершенно другая динамика, другие пилоты. В лице Эстебана и Олли есть два очень и очень хороших гонщика. Забавно, что Олли является новичком, но я его так не воспринимаю в каком-то смысле. У нас также есть молодые инженеры, и я сказал ему, что они могут расти вместе.

Правила борьбы должны быть абсолютно четкими с первого же дня. Мы проясним их перед первой гонкой. Я не ожидаю каких-либо контактов между напарниками или сходов из-за этого. Но все в порядке – ты должен сражаться жестко.

Вспомните прошлый год. Кевин [Магнуссен] борется жестко, и ближе всего к проблеме между Кевином и Нико [Хюлькенбергом] мы подошли в Австрии – в итоге это не стало проблемой. Но частично дело было в том, что мы неидеально сработали в плане пит-стопа, выбора момента и так далее. Так что мы, команда, не должны создавать хаос. Но также и правила борьбы должны быть абсолютно четкими», – заявил Комацу.

«Я – самый вероятный россиянин в «Ф-1» в ближайшие 7 лет». Да, это «теперь любитель» Мазепин!