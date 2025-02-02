Хуан-Пабло Монтойя: «Если Леклер все сделает по-умному, то в итоге «Феррари» будет поддерживать именно его»
Бывший пилот «Формулы-1» считает, что у Шарля Леклера есть шансы выиграть в противостоянии с семикратным чемпионом, но для этого ему нужно будет набраться терпения.
«Если Шарль все сделает по-умному, будет дружелюбен с Хэмилтоном, но при этом будет опережать его на трассе, то в итоге вся «Феррари» будет поддерживать именно Леклера.
Советники и менеджеры Шарля – очень умные и хорошо разбирающиеся в политике люди. И я думаю, они будут говорить Шарлю, что ему нужно играть вдолгую. Для него это важно. Если Шарль будет играть на долгосрочную перспективу, понимая, что Льюис Хэмилтон проведет в «Феррари» не так уж много времени, ему нужна будет определенная поддержка со стороны команды», – рассказал Монтойя.
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