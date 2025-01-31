Хуан-Пабло Монтойя: «Наибольший сюрприз в сезоне-2025 может преподнести «Уильямс»

Монтойя ждет прогресса от «Уильямса» в сезоне-2025.

Бывший пилот «Формулы-1», оценивая перспективы команд из середины пелотона совершить прорыв, отметил, что сюрприза можно ждать от «Уильямса ». В то же время в отношении «Астон Мартин » Хуан-Пабло уверен, что в команде сделают основную ставку на подготовку к сезону-2026 и смене технического регламента.

«Я считаю, что в «Астон Мартин» сделают ставку на сезон-2026 и, что называется, сложат все свои яйца именно в эту корзину. Да, они предпримут несколько шагов для лучшей подготовки к сезону-2025, но их основное внимание сосредоточено на подготовке к сезону-2026. «Астон Мартин» нужно играть на долгосрочную перспективу.

Наибольший сюрприз в сезоне-2025 может преподнести «Уильямс». Да, Алекс Албон и Франко Колапинто не лучшим образом провели концовку прошлого сезона, но с приходом Карлоса Сайнса команда способна начать выступать лучше.

Будет интересно посмотреть, удастся ли «Уильямсу» поддерживать хороший уровень выступлений и с Албоном, и с Сайнсом, или же в итоге они придут к идее замены одного из этих ребят», – рассказал Монтойя.

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