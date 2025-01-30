«Формула Е» проведет специальную гонку для знаменитостей – среди участников Серхио Агуэро и сын Бекхэма

В «Формуле Е» пройдет специальная гонка для знаменитостей.

Как сообщило руководство чемпионата, мероприятие пройдет 5-6 марта в Майами – для гонки будет использоваться короткая версия трассы, где проходит основной Гран-при.

В заезде примут участие одиннадцать знаменитостей, представляя каждую из команд «Формулы Е». Для участников уже составлена программа подготовки, включающая в себя работу на симуляторе, физические тренировки и инженерные брифинги. Гонка будет проводиться на болидах «Формулы Е» последнего поколения Gen3.

Среди подтвержденных участников уже значатся бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро, Бруклин Бекхэм – сын бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, актер популярного сериала «Эмили в Париже» Люсьен Лавискорт, создатель технического контента Клео Эбрэм, занимающаяся созданием автомобилей на заказ Эмилия Хэртфорд, а также инфлюэнсер Винни Хэкер. Имена еще пяти знаменитостей должны быть объявлены в ближайшие дни – как и то, какую команду будет представлять каждый из участников.

При этом мероприятие пройдет не под эгидой ФИА – как следствие, не имеет статуса официального соревнования, и любые затраты на возможный ремонт болидов не будут учитываться в бюджетах команд.

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