Компания Louis Vuitton стала титульным спонсором Гран-при Австралии

«Формула-1» объявила о сделке с Louis Vuitton.

Бренд, специализирующийся на производстве модной одежды, чемоданов и различных аксессуаров, станет титульным спонсором Гран-при Австралии , начиная с этого года.

Louis Vuitton входит в группу французской транснациональной компании LVMH, с которой «Формула-1 » заключила соглашение в прошлом году. Десятилетний контракт, по предварительным оценкам, может принести более $1 млрд.

Последнее испытание Хэмилтона: доказать, что он в «Феррари» не ради рекламы