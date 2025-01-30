Компания Louis Vuitton стала титульным спонсором Гран-при Австралии
«Формула-1» объявила о сделке с Louis Vuitton.
Бренд, специализирующийся на производстве модной одежды, чемоданов и различных аксессуаров, станет титульным спонсором Гран-при Австралии, начиная с этого года.
Louis Vuitton входит в группу французской транснациональной компании LVMH, с которой «Формула-1» заключила соглашение в прошлом году. Десятилетний контракт, по предварительным оценкам, может принести более $1 млрд.
Последнее испытание Хэмилтона: доказать, что он в «Феррари» не ради рекламы
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем