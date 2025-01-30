Кристиан Хорнер: «В чемпионате будет как минимум четыре очень конкурентоспособных команды – выбор делайте сами»
Руководитель «Ред Булл» считает, что в сезоне-2025 на титул будут претендовать сразу четыре команды и итог может получиться любым.
Также Хорнера спросили, что он думает о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари».
«Да, я видел несколько фотографий. Думаю, Льюису идет. Это здорово для «Формулы-1». Льюис Хэмилтон в «Феррари», скажем так, даст всем отличные кассовые сборы. Так что да, это еще одна интересная история, наблюдать за развитием которой по ходу сезона будет крайне интересно.
Я думаю, что в предстоящем сезоне нас ждет чрезвычайно плотная и напряженная борьба. В чемпионате будет как минимум четыре очень конкурентоспособных команды. Полагаю, борьба и правда будет очень напряженной, так что прогноз можете делать сами.
«Макларен» будет очень силен, как и «Феррари», «Мерседесу» нужно многое доказывать. Так что да, сезон может получиться незабываемым», – рассказал Хорнер.
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