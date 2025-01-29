Гюнтер Штайнер о Лоусоне в «Ред Булл»: «Теперь Цунода еще год просидит в «Рейсинг Буллз» – вряд ли это придаст ему мотивации»

Штайнер сомневается в правильности выбора «Ред Булл».

Бывший руководитель «Хааса » отметил, что на его взгляд более логичным шагом был бы перевод в состав «Ред Булл» Юки Цуноды , а не Лиама Лоусона .

«Не думаю, что этот выбор можно назвать идеальным. Хотя им в любом случае нужно было идти на компромисс, и вариантов было два.

Лично я скорее придерживаюсь мнения, что шанс, вероятно, все же стоило дать Юки Цуноде. При этом я не говорю о том, что он этот шанс заслужил или что-то подобное, поскольку, как я всегда говорю, на мой взгляд такого понятия вообще не существует.

Однако ставка на Цуноду была бы лучше. Скажем, вы на год посадите его за руль болида «Ред Булл» и посмотрите, как он себя проявит. Если он выступит не лучшим образом – потом вы его просто отпустите. А теперь Цунода еще год просидит в «Рейсинг Буллз » – вряд ли это придаст парню мотивации.

Цунода будет делать примерно то же самое, что и раньше, но ведь они не помогают ему раскрыться, сделать тот самый следующий шаг. Ему как будто намеренно не дают этой возможности – тогда зачем вообще оставлять его в команде? Я не знаю. Это будет уже пятый сезон Цуноды в составе юниорской команды «Ред Булл», да? Тогда возникает вопрос – это юниорская команда или что-то еще?» – рассказал Штайнер .

В качестве резервного пилота на сезон-2025 «Ред Булл» зарегистрировал Цуноду