«Мерседес» покажет новый болид 24 февраля – за 2 дня до старта предсезонных тестов
«Мерседес» покажет болид 2025 года в конце февраля.
В рамках общего мероприятия, которые пройдет в Лондоне 18 февраля, «Мерседес» покажет только ливрею на предстоящий сезон.
В то же время от полноценной презентации болида в немецкой команде решили оказаться. Болид W16 покажут публике 24 февраля в Бахрейне. На следующий день «Мерседес» проведет обкатку новой машины. Выступать за команду в новом сезоне будут Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.
Adidas оденет «Мерседес» для «Ф-1»! Реванш за сборную Германии + свежий облик команды без Хэмилтона
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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