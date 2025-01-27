«Мерседес» покажет новый болид 24 февраля – за 2 дня до старта предсезонных тестов

«Мерседес» покажет болид 2025 года в конце февраля.

В рамках общего мероприятия, которые пройдет в Лондоне 18 февраля, «Мерседес» покажет только ливрею на предстоящий сезон.

В то же время от полноценной презентации болида в немецкой команде решили оказаться. Болид W16 покажут публике 24 февраля в Бахрейне. На следующий день «Мерседес» проведет обкатку новой машины. Выступать за команду в новом сезоне будут Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли .

Adidas оденет «Мерседес» для «Ф-1»! Реванш за сборную Германии + свежий облик команды без Хэмилтона