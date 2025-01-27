Макс Ферстаппен о подходе к гонкам: «Не люблю напрягаться по пустяками, слишком много все обдумывать и усложнять»

Ферстаппен рассказал о своем подходе к гонкам.

Пилот «Ред Булл » отметил, что не любит забивать себе голову слишком большим количеством информации и продумывать самые разнообразные моменты, вместо этого предпочитая действовать по обстановке.

«Это как раз тот момент, когда мы с отцом постоянно обсуждали с самого моего детства. У меня был подход вроде: «Ой, да не важно, там видно будет».

На что мой отец всегда отвечал: «Что значит там видно будет? Это неправильный подход».

Но таков уж я. Я не люблю напрягаться по пустяками, слишком много все обдумывать и усложнять.

При этом я знаю, что когда я сажусь за руль гоночного карта или любого другого болида, и надеваю шлем, я сразу включаюсь в работу – это помогает мне сохранить рассудок. Я просто очень спокойно и расслабленно к этому отношусь.

Я просто не хочу забивать себе голову кучей мыслей о том, как именно я могу повлиять на те или другие вещи. Но да, в детстве меня нужно было подталкивать к этому, и я рад, что отец это делал. Ведь в итоге это сделало меня тем гонщиком, которым я являюсь сейчас», – рассказал Ферстаппен .

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