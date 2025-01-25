На трассе «Альберт-парк» продолжается подготовка к Гран-при Австралии

В Австралии готовят трассу к открытию сезона-2025.

Трасса «Альберт-парк» В Мельбурне принимает у себя Гран-при Австралии с 1996 года и традиционно открывала сезон «Формулы-1» (исключения составили 2006 и 2010 годы, когда чемпионат начинался в Бахрейне) вплоть до 2020 года, когда этап впервые не состоялся в условиях пандемии.

После возвращения в календарь в 2022 году Австралия потеряла право проводить Гран-при – открытие сезона. Это право перешло к Гран-при Бахрейна.

В 2025 году после корректировок календаря и вынужденного смещения этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии на апрель (причиной стали даты, на которые выпало проведение Рамадана) Гран-при Австралии вновь будет открывать сезон.

В рамках последних приготовлений организаторы переложили поребрики – изменения коснулись границ трассы в 6-м повороте «Альберт-парка».

Гран-при Австралии состоится 14-16 марта.

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