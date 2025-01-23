Гельмут Марко: «Даже если «Феррари» построит хорошую машину, а болид «Ред Булл» будет посредственным, я поставлю на Ферстаппена»

Марко считает Ферстаппена фаворитом в борьбе за титул.

Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл» уверен, что действующий чемпион сможет защитить титул, даже если болид австрийской команды окажется не так быстр, как у соперников.

По словам Гельмута , основных конкурентов он видит в лице «Макларена » и «Феррари ».

«Две эти команды располагают наилучшими базами в виде прошлогодних болидов для достижения дальнейшего прогресса. А еще именно их машины лучше смотрелись на трассах с разнообразными характеристиками. Так что обе эти команды способны прибавить.

Тем не менее, в их составе я не могу выделить какого-то действительно выдающегося гонщика (в сравнении с Ферстаппеном ).

Например, Шарль Леклер очень хорош в квалификациях, но допускает очень много ошибок в гонках. У Льюиса Хэмилтона по-прежнему есть скорость, но вопрос в том, сможет ли он поддерживать ее на дистанции всего сезона? У меня есть в этом определенные сомнения. Даже если «Феррари» построит очень хорошую машину, а болид «Ред Булл» получится посредственным, я в такой ситуации все равно бы поставил на Макса», – рассказал Марко.

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