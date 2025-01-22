Шарль Леклер: «Чувствую, что готов к борьбе за титул»
Пилот «Феррари» считает, что сумел добиться прогресса и стать сильнее, как гонщик. При этом он высоко оценивает возможности итальянской команды и надеется, что «Феррари» сможет отобрать титул у «Ред Булл» и Макса Ферстаппена.
«Чувствую, что готов к борьбе за титул. На просто нужна машина, которая будет способна делать это на дистанции сезона. Уверен, что именно «Феррари» может стать следующей командой – которая сможет добиться успеха и обойти «Ред Булл» в борьбе за титул.
Я сумел прибавить как гонщик с точки зрения отношения к делу. В том смысле, что я научился смиряться с тем, если гоночный уик-энд складывается не так, как мне бы хотелось. В прошлом, когда дела шли не так, как мне того хотелось, когда машина работала не так, как мне хотелось, я пытался что-то изменить, найти в машине те возможности, которых в ней на самом деле не было, и из-за этого начинал допускать ошибки.
Так что да, в этом отношении я заметно прибавил. По ощущениям, на дистанции сезона я стал зарабатывать больше очков, выжимая максимум из каждой конкретной ситуации. Хоть это и не значит, что в будущем я больше никогда не переступлю эту черту.
Ведь задача гонщика – стараться выжать максимум из имеющихся возможности, максимально приблизиться к пределу этих возможностей, при этом не переступая черту. И да, мне кажется, что в данной области я добился прогресса», – рассказал Леклер.
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