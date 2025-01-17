Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл ралли-рейд в зачете внедорожников, Сандерс победил в зачете мотоциклов, Хегер – вездеходов SSV, Мацик – грузовиков
В Саудовской Аравии завершился ралли-рейд «Дакар-2025»
В классе внедорожников итоговую победу одержал Язид Аль-Раджи. Для него победа на домашнем «Дакаре» стала первой в карьере. Второе место в общем зачете занял Хэнк Лэтиган, а третьим финишировал Маттиас Экстрем.
В классе мотоциклов победа досталась Даниэлю Сандерсу – он стал вторым представителем Австралии после Тоби Прайса, сумевшим выиграть «Дакар».
В классе грузовиков победу одержал Мартин Мацик.
Ралли Дакар
17 января 2025 года
12-й этап
Внедорожники
1. Лукас Мораес (Бразилия, «Тойота») – 54.14
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачия») +1.33
3. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») +2.11
Итоговое положение
1. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») – 52:52.15
2. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») +3.57
3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +20.21
4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +23.58
Мотоциклы
1. Майкл Докерти (ЮАР, «КТМ») – 54.11
2. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +0.03
3. Тобиас Эбстер (Австрия, «КТМ») +0.44
4. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +0.57
Итоговое положение
1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 53:08.52
2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +8.50
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +14.46
Мотовездеходы SSV
1. Сара Прайс (США, «Кан-Ам») – 58.53
2. Жеремайя Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Кан-Ам») +0.51
3. Мануэль Андухар (Аргентина, «Кан-Ам») +2.12
Итоговое положение
1. Брок Хегер (США, «Поларис») – 59:13.11
2. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +2:06.04
3. Алешандре Пинту (Португалия, «Кан-Ам») +3:37.11
Грузовики
1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») – 1:04.23
2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +0.10
3. Вайдотас Зала (Литва, «Ивеко») +2.19
Итоговое положение
1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 58:42.58
2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +2:21.13
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +2:26.43
Победитель «Дакара» – саудовец-миллиардер. Его автопоезд для рейда круче любой виллы!
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