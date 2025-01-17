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Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл ралли-рейд в зачете внедорожников, Сандерс победил в зачете мотоциклов, Хегер – вездеходов SSV, Мацик – грузовиков

В Саудовской Аравии завершился ралли-рейд «Дакар-2025»

В классе внедорожников итоговую победу одержал Язид Аль-Раджи. Для него победа на домашнем «Дакаре» стала первой в карьере. Второе место в общем зачете занял Хэнк Лэтиган, а третьим финишировал Маттиас Экстрем.

В классе мотоциклов победа досталась Даниэлю Сандерсу – он стал вторым представителем Австралии после Тоби Прайса, сумевшим выиграть «Дакар».

В классе грузовиков победу одержал Мартин Мацик.

Ралли Дакар

17 января 2025 года

12-й этап

Внедорожники

1. Лукас Мораес (Бразилия, «Тойота») – 54.14

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачия») +1.33

3. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») +2.11

Итоговое положение

1. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») – 52:52.15

2. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») +3.57

3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +20.21

4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +23.58

Мотоциклы

1. Майкл Докерти (ЮАР, «КТМ») – 54.11

2. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +0.03

3. Тобиас Эбстер (Австрия, «КТМ») +0.44

4. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +0.57

Итоговое положение

1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 53:08.52

2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +8.50

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +14.46

Мотовездеходы SSV

1. Сара Прайс (США, «Кан-Ам») – 58.53

2. Жеремайя Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Кан-Ам») +0.51

3. Мануэль Андухар (Аргентина, «Кан-Ам») +2.12

Итоговое положение

1. Брок Хегер (США, «Поларис») – 59:13.11

2. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +2:06.04

3. Алешандре Пинту (Португалия, «Кан-Ам») +3:37.11

Грузовики

1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») – 1:04.23

2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +0.10

3. Вайдотас Зала (Литва, «Ивеко») +2.19

Итоговое положение

1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 58:42.58

2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +2:21.13

3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +2:26.43

Победитель «Дакара» – саудовец-миллиардер. Его автопоезд для рейда круче любой виллы!

Опубликовал: Александр Моисеенко
ралли-рейды
Мартин Мацик
Мини
Язид Аль-Раджи
logoФорд
КТМ
Маттиас Экстрем
ИВЕКО
Алеш Лопрайс
Хонда Дакар
Тойота WRC
Кан-Ам
logoНассер Аль-Аттия
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