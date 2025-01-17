Гельмут Марко: «Моя самая большая ошибка – выбор де Вриса»

Марко считает приглашение де Вриса своей самой большой ошибкой.

Советник и куратор молодежной программы «Ред Булл » зачастую отвечает за формирования состава пилотов обеих команд.

По словам Марко, самой большой его кадровой ошибкой было приглашение в «Альфа Таури » Ника де Вриса.

Де Врис получил приглашение в младшую команду «Ред Булл» и провел за «Альфа Таури» первую половину сезона-2023. После чего в «Ред Булл» решили расстаться с ним, заменив на Даниэля Риккардо.

«Моя самая большая ошибка (при выборе пилота)? Ник де Врис, вне всяких сомнений. Он очень здорово дебютировал за «Уильямс» на этапе в Монце. Однако после попадания в «Альфа Таури» (ныне «Рейсинг Буллз») он перестал прогрессировать.

У Ника были потрясающие результаты, он был чемпионом «Формулы-2», чемпионом «Формулы Е». Но выступая за нас время на круге говорило о том, что выбор в пользу Ника был ошибочным. А пытаясь стать быстрее Ник только усугублял ситуацию, начиная ошибаться», – рассказал Марко .

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