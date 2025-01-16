Макс Ферстаппен о 8 штрафных баллах: «Не буду менять свой стиль пилотажа из-за таких вещей»

Ферстаппен намерен и дальше использовать агрессивный стиль пилотажа.

Пилот «Ред Булл » за несколько инцидентов и столкновений получил уже 8 штрафных баллов, с которыми начнет сезон-2025.

В том случае, если гонщик набирает 12 штрафных баллов, он вынужден пропустить один Гран-при из-за дисквалификации.

В прошедшем сезоне первым гонщиком, дисквалифицированным на одну гонку из-за набора 12 штрафных баллов, стал теперь уже бывший пилот «Хааса» Кевин Магнуссен.

«Я не буду менять стиль пилотажа из-за таких вещей. Я и сам понимаю, когда захожу слишком далеко. Например, как в финале сезона в Абу-Даби, когда я атаковать Пиастри на старте. И у меня не было проблем с тем, чтобы извиниться перед Оскаром после гонки.

Вообще эту ситуацию со штрафными баллами можно обсуждать часами. Сейчас у меня, как и у Фернандо Алонсо, кажется, 8 штрафных баллов. Но я не собираюсь из-за этого менять свой стиль пилотажа», – рассказал Ферстаппен .

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