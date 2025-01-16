  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен о 8 штрафных баллах: «Не буду менять свой стиль пилотажа из-за таких вещей»
0

Макс Ферстаппен о 8 штрафных баллах: «Не буду менять свой стиль пилотажа из-за таких вещей»

Ферстаппен намерен и дальше использовать агрессивный стиль пилотажа.

Пилот «Ред Булл» за несколько инцидентов и столкновений получил уже 8 штрафных баллов, с которыми начнет сезон-2025.

В том случае, если гонщик набирает 12 штрафных баллов, он вынужден пропустить один Гран-при из-за дисквалификации.

В прошедшем сезоне первым гонщиком, дисквалифицированным на одну гонку из-за набора 12 штрафных баллов, стал теперь уже бывший пилот «Хааса» Кевин Магнуссен.

«Я не буду менять стиль пилотажа из-за таких вещей. Я и сам понимаю, когда захожу слишком далеко. Например, как в финале сезона в Абу-Даби, когда я атаковать Пиастри на старте. И у меня не было проблем с тем, чтобы извиниться перед Оскаром после гонки.

Вообще эту ситуацию со штрафными баллами можно обсуждать часами. Сейчас у меня, как и у Фернандо Алонсо, кажется, 8 штрафных баллов. Но я не собираюсь из-за этого менять свой стиль пилотажа», – рассказал Ферстаппен.

Худшие гонщики в современной истории «Ф-1»: Мазепин в окружении великих

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Оскар Пиастри о сезоне-2024: «После первых гонок все думали, что «Ред Булл» снова будет доминировать. Это оказалось не так»
сегодня, 10:45
Дэвид Крофт: «Ферстаппен делает то, что необходимо, чтобы выигрывать титулы»
1сегодня, 09:29
Отец Переса: «В будущем Серхио вполне может гоняться в «Формуле Е»
сегодня, 08:44
«Мерседес» не будет проводить официальную презентацию болида 2025 года (Autoracer)
11сегодня, 08:24
Льюис Хэмилтон и София Вергара начали встречаться (TMZ)
39вчера, 17:23Фото
Уитли получил от «Ред Булл» разрешение начать работу в «Заубере» раньше оговоренного срока
1вчера, 16:18
Сайнс начал работу в «Уильямсе» и впервые посетил базу команды
2вчера, 15:18
MotoGP. Команда «Трэкхаус» показала ливрею байка на сезон-2025
3вчера, 14:35Фото
Дакар-2025. Лэтиган обошел Аль-Раджи и вернул первенство в общем зачете, Сандерс, Хегер и Мацик продолжают лидировать в своих классах
вчера, 13:19
Расписание этапов «Дакара-2025»
6вчера, 13:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
вчера, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября 2024, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября 2024, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1215 ноября 2024, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября 2024, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября 2024, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября 2024, 12:15Фото
Рекомендуем