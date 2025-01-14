Лиам Лоусон: «Не жду, что придя в «Ред Булл» сразу начну бороться за победы»

Лоусон оценил свои перспективы в сезоне-2025.

Пилот «Ред Булл», который готовится провести свой первый полноценный сезон в «Формуле-1», отметил, что готов принять этот вызов, несмотря на сложность задачи и выступления за одну команду с Максом Ферстаппеном .

«Нужно быть реалистом. Так что да, реалистично оценивая ситуацию, я прекрасно понимаю то, что мне предстоят выступления на куче совершенно новых для меня трасс, где я никогда раньше не гонялся. Ведь меня ждет первый полный сезон в «Формуле-1». Так что я не жду, что приду и сразу же начну бороться за победы.

Хотя очевидно, что я рассчитываю на хорошие выступления, что я буду выполнять работу, необходимую команде. При этом понятно и то, что я здесь не ради поражений. Цель тут может быть только одна».

Лоусон также считает, что долгое пребывание в молодежной программе «Ред Булл » и работа с Гельмутом Марко хорошо подготовили его новому вызову:

«Мне кажется, что в течение шести лет, что я провел в системе «Ред Булл», я постоянно находился под давлением и уже привык к этому. Ведь все это началось с самого начала, еще когда «Ред Булл» подписал меня в 16 лет. Гельмут Марко еженедельно звонил мне и говорил: «Ты должен делать свою работу, иначе от тебя избавятся».

Для молодого гонщика это довольно серьезное психологическое давление, но в итоге это на самом деле формирует тебя как личностью, готовит тебя к «Формуле-1». Так что я считаю, что команда подготовила меня к этой возможности».

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