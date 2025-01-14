Лиам Лоусон: «Не жду, что придя в «Ред Булл» сразу начну бороться за победы»
Пилот «Ред Булл», который готовится провести свой первый полноценный сезон в «Формуле-1», отметил, что готов принять этот вызов, несмотря на сложность задачи и выступления за одну команду с Максом Ферстаппеном.
«Нужно быть реалистом. Так что да, реалистично оценивая ситуацию, я прекрасно понимаю то, что мне предстоят выступления на куче совершенно новых для меня трасс, где я никогда раньше не гонялся. Ведь меня ждет первый полный сезон в «Формуле-1». Так что я не жду, что приду и сразу же начну бороться за победы.
Хотя очевидно, что я рассчитываю на хорошие выступления, что я буду выполнять работу, необходимую команде. При этом понятно и то, что я здесь не ради поражений. Цель тут может быть только одна».
Лоусон также считает, что долгое пребывание в молодежной программе «Ред Булл» и работа с Гельмутом Марко хорошо подготовили его новому вызову:
«Мне кажется, что в течение шести лет, что я провел в системе «Ред Булл», я постоянно находился под давлением и уже привык к этому. Ведь все это началось с самого начала, еще когда «Ред Булл» подписал меня в 16 лет. Гельмут Марко еженедельно звонил мне и говорил: «Ты должен делать свою работу, иначе от тебя избавятся».
Для молодого гонщика это довольно серьезное психологическое давление, но в итоге это на самом деле формирует тебя как личностью, готовит тебя к «Формуле-1». Так что я считаю, что команда подготовила меня к этой возможности».
«Ф-1» в 2024-м – бесконечный триллер! Трансферы суперзвезд, скандалы, внезапные прорывы
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий