Ландо Норрис: «В сезоне-2025 будет полная перезагрузка. Разумеется, у Пиастри будет возможность бороться за титул»
Во второй половине сезона-2024 в «Макларене» стали использовать командную тактику, и Оскар Пиастри несколько раз помогал Ландо Норрису, который старался догнать Макса Ферстаппена в общем зачете.
По словам Ландо, в новом сезон все начнется с нуля у него с Пиастри будет абсолютно равный статус в команде.
«В сезоне-2025 будет полная перезагрузка, так что у Оскара, разумеется, тоже будет возможность бороться за чемпионский титул. Очень многое из того, о чем писали и сообщали в прессе, было обусловлено борьбой в чемпионате, борьбой за Кубок конструкторов. И да, по ходу прошлого сезона я своими результатами заслужил некоторые привилегии.
Я заслужил это право упорной работой и хорошими выступлениями на дистанции сезона. Заслужил право получить этот шанс. Я не собирался сам об этом просить.
И да, мне хотелось бы победить в чемпионате, действуя иначе. Я хочу выехать на трассу и дать Максу бой, бросить вызов, победить в честной борьбе, сделать это заслуженно.
И да, иногда случались исключения и в некоторых ситуациях Оскар мне помогал. Однако тогда все говорили так, будто это происходит во всех гонках подряд.
Но на деле в том же Баку все вышло ровно наоборот. Я немного помог Оскару, сдерживая Серхио Переса. А Оскар потом помог мне в Бразилии. К сожалению, в воскресной гонке мы свою возможность упустили, но я все равно потом отплатил Оскару за помощь.
Так что я думаю, что в этом наша сила, как команды. Не думаю, что другие команды работают подобным образом. И это также стало одной из причин того, почему мы оказались здесь, почему стали топ-командой «Ф-1», почему смогли бороться за Кубок конструкторов», – рассказал Норрис.
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