Формула Е. Мехико. Роулэнд выиграл вторую гонку сезона-2024/25

Оливер Роулэнд выиграл вторую гонку сезона «Формулы Е».

Пилот команды «Ниссан» сумел прорваться вперед с четвертой позиции на рестарте, когда трассу покинула машина безопасности. В борьбе за победу Роулэнд опередил обоих пилотов «Порше», на момент рестарта занимавших 1-2 места – Антониу Феликса да Кошту и Паскаля Верляйна.

Победитель первой гонки сезона Митч Эванс («Ягуар») сошел на последних кругах из-за поломки подвески, которая случилась в результате контакта с болидом Нико Мюллера («Андретти»).

В общем зачете лидирует Антониу Феликс да Кошта – за две прошедших гонки португалец заработал 37 очков. По 25 очков на счету у Оливера Роулэнда и Митча Эванса – они делят второе место.