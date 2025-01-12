0

Формула Е. Мехико. Роулэнд выиграл вторую гонку сезона-2024/25

Оливер Роулэнд выиграл вторую гонку сезона «Формулы Е».

Пилот команды «Ниссан» сумел прорваться вперед с четвертой позиции на рестарте, когда трассу покинула машина безопасности. В борьбе за победу Роулэнд опередил обоих пилотов «Порше», на момент рестарта занимавших 1-2 места – Антониу Феликса да Кошту и Паскаля Верляйна.

Победитель первой гонки сезона Митч Эванс («Ягуар») сошел на последних кругах из-за поломки подвески, которая случилась в результате контакта с болидом Нико Мюллера («Андретти»).

В общем зачете лидирует Антониу Феликс да Кошта – за две прошедших гонки португалец заработал 37 очков. По 25 очков на счету у Оливера Роулэнда и Митча Эванса – они делят второе место.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Формулы Е»
результаты
Нико Мюллер
Порше
Митчелл Эванс
logoПаскаль Верляйн
Ниссан
logoФормула E
logoАндретти Автоспорт
logoАнтониу Феликс да Кошта
Оливер Роулэнд
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дакар-2025. Аль-Аттия закончил 6-й этап 3-м и сократил отставание в общем зачете, Лэтиган, Сандерс и ван ден Бринк лидируют в своих классах
сегодня, 17:19
«Тойота» может рассмотреть полноценное возвращение в «Формулу-1» (Autosport)
2сегодня, 17:07
Оливер Бермэн об Оконе: «В «Хаасе» у меня будет хороший ориентир. Хотя моя цель – победить напарника»
4сегодня, 14:36
Кристиан Хорнер: «Ферстаппену хватит характера в какой-то момент заявить: «Знаете? В следующем году я ухожу в гонки класса GT»
14сегодня, 14:10
Технический директор «Ред Булл» о сезоне-2024: «Некоторые характеристики машины оказались не такими, как мы ожидали»
3сегодня, 12:52
Эндрю Шовлин: «Хэмилтон всегда будет оставаться другом «Мерседеса», нашей команды»
11сегодня, 11:47
Де Врис может перейти в «Макларен» на должность резервного пилота (GPBlog)
сегодня, 10:58
Серхио Перес: «Пока рано говорить о возвращении в «Ф-1», сейчас я хочу принимать большее участие в жизни своих детей»
3сегодня, 10:10
«Ред Булл» не будет проводить отдельную презентацию болида 2025 года (RN365)
2сегодня, 09:07
Дэвид Култхард: «Будь «Ф-1» конкурсом самых приятных и популярных гонщиков, Перес бы сохранил место в «Ред Булл»
сегодня, 08:57
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября 2024, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября 2024, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября 2024, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября 2024, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября 2024, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября 2024, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября 2024, 08:00
Рекомендуем