Формула Е. Мехико. Роулэнд выиграл вторую гонку сезона-2024/25
Оливер Роулэнд выиграл вторую гонку сезона «Формулы Е».
Пилот команды «Ниссан» сумел прорваться вперед с четвертой позиции на рестарте, когда трассу покинула машина безопасности. В борьбе за победу Роулэнд опередил обоих пилотов «Порше», на момент рестарта занимавших 1-2 места – Антониу Феликса да Кошту и Паскаля Верляйна.
Победитель первой гонки сезона Митч Эванс («Ягуар») сошел на последних кругах из-за поломки подвески, которая случилась в результате контакта с болидом Нико Мюллера («Андретти»).
В общем зачете лидирует Антониу Феликс да Кошта – за две прошедших гонки португалец заработал 37 очков. По 25 очков на счету у Оливера Роулэнда и Митча Эванса – они делят второе место.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Формулы Е»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем