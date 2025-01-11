Эндрю Шовлин: «Хэмилтон всегда будет оставаться другом «Мерседеса», нашей команды»

Главный инженер «Мерседеса» попрощался с Хэмилтоном.

Эндрю Шовлин, который проработал с Льюисом все время, что британец провел с «Мерседесом », рассказал о том, что команде будет не хватать Хэмилтона и особенно выделил его вклад в успехи коллектива.

«Нет, это определенно не был какой-то другой Льюис. Мы все видели все того же Льюиса – тот же настрой, ту же решительность. Просто результатов не было, а это все всяких сомнений влияло на настроение всех нас.

При этом можно вспомнить тот же Гран-при Лас-Вегаса, когда мы предоставили ему ту машину, которая и была ему нужна – он просто доминировал на трассе. И если смотреть на эти три последних года, можно сказать, что мы все отчаянно хотели отыграться после того, что случилось в сезоне-2021, стремились исправить ошибку и выиграть чемпионат. Но в итоге мы так и не смогли построить машину, с которой смогли бы это сделать.

Мы пытались сделать это последние три года, но так и не построили соответствующую машину. Но это не значит, что мы не продолжим попытки и дальше. Но да, когда мы предоставляли ему соответствующую машину, он претендовал и на поулы, и на победы в гонках.

Мы будем скучать по Льюису, лично я буду по нему скучать. Ведь Льюис сыграл столь важную роль и в моей карьере.

Многие люди приходят в «Формулу-1», потому что хотят добиться успеха. Но добиться этого непросто. Поскольку обычно все складывается так, что все выигрывают одна-две команды, а все остальные команды только проигрывают.

Но да, если вы пришли в «Формулу-1» для того, чтобы добиться успеха, вам всегда будет не хватать такого гонщика, как Льюис Хэмилтон . Мы все сыграли важную роль в успехах «Мерседеса», но роль Льюиса была очень важной, он позволил команде добиться таких успехов. Так что да, он всегда будет оставаться другом нашей команды, другом «Мерседеса», – рассказал Шовлин.

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