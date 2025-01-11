Дэвид Култхард: «Будь «Ф-1» конкурсом самых приятных и популярных гонщиков, Перес бы сохранил место в «Ред Булл»

Култхард оценил решение «Ред Булл» расстаться с Пересом.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Серхио нужно было уступить место другому гонщику, учитывая уровень его выступлений в прошедшем сезоне.

Култхард , комментируя ситуацию с Пересом в середине декабря, за несколько дней до того, как «Ред Булл» и Серхио объявили о расторжении контракта, предположил, что неопределенность связана с попытками менеджера Переса урегулировать ситуацию с неустойкой. Из-за чего подвергся критике со стороны болельщиков Переса в соцсетях.

«Я лишь основывал свое мнение на имевшихся фактах. А факты были таковы, что если бы речь шла о конкурсе самых приятных и популярных гонщиков в паддоке, Чеко сейчас бы сохранил свое место в «Ред Булл». Ведь он замечательный человек.

Он здорово потрудился, он выиграл довольно много гонок и может действительно гордиться своими достижениями.

Однако в прошлом сезоне он не сумел соответствовать Максу Ферстаппену по скорости – и это стоило команде потери большого количества очков в Кубке конструкторов. Поэтому они и достигли соглашения, по которому Чеко может быть еще как-то вовлечен в работу с брендом «Ред Булл », но явно не как человек, которому нужно садиться за руль болида «Формулы-1», – рассказал Култхард.

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