Хиракава стал резервным гонщиком «Альпин». Чемпион «Ле-Мана»-2022 проведет практику в Японии

«Альпин» объявила о приглашении Хиракавы.

Ре Хиракава стал резервным и тест-пилотом команды «Формулы-1» «Альпин».

30-летний гонщик будет работать на симуляторе, а также проведет первую практику перед домашним Гран-при Японии . Кроме того, Хиракава примет участие в тестах болидов «Альпин» двухлетней давности.

Ре выступал в «Супер-Формуле» и чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC ). Японец становился чемпионом WEC в 2022 и 2023 годах и выиграл «24 часа Ле-Мана»-2022 в составе «Тойоты».

В 2024 году Хиракава был резервным и тест-пилотом «Макларена » в «Ф-1». На Гран-при Абу-Даби гонщик провел первую тренировку за британский коллектив.

Также резервным пилотом «Альпин» является Пауль Арон. Предполагается, что к французам присоединится и запасной пилот «Уильямса » Франко Колапинто.

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