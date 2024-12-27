Зак Браун: «Лучшая пара гонщиков в «Ф-1» дала «Макларену» повод для гордости в 2024-м»

Браун отметил успехи Норриса и Пиастри в 2024 году, назвав состав лучшим в «Ф-1».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун вспомнил победы и подиумы Ландо Норриса и Оскара Пиастри в 2024 году.

«Каждый уик-энд можно было видеть, как лучшая пара гонщиков в «Формуле-1», Ландо и Оскар, садится за руль MCL38 и отрабатывает ради команды. И чаще всего они были среди лидеров, завоевали шесть побед в Гран-при, 21 подиум и восемь поулов, в том числе 14 подиумов подряд – вторая по продолжительности серия в истории команды.

Пилоты дали нам повод для гордости. Ландо серьезно давил на Макса [Ферстаппена] в зачете гонщиков и стал первым, кто в нашем составе финишировал вторым, со времен Дженсона [Баттона] в 2011-м. А Оскар в свой всего лишь второй сезон стал первым пилотом «Макларена », поднявшимся на четвертую позицию, со времен Льюиса [Хэмилтона] в 2012-м.

Оба гонщика добились огромных успехов на трассе и за ее пределами и продемонстрировали, что обладают необходимыми качествами для борьбы за титул», – сказал Браун.

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