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Стефано Доменикали: «Сказал Хэмилтону, что учить итальянский и интегрироваться в «Феррари» – ключевой момент»

Босс «Ф-1» дал совет переходящему в «Феррари» Хэмилтону.

Руководитель «Формулы-1» и бывший глава команды «Феррари» Стефано Доменикали сообщил, что обсуждал с Льюисом Хэмилтоном предстоящую работу британца в Скудерии.

«Он привлечет большой интерес. Он учит итальянский и пытается понять, как интегрироваться в нашу культуру. Я сказал ему, что это ключевой момент. В «Феррари» другая среда в сравнении с тем, что у него было раньше», – заявил итальянец.

Доменикали высказался и о будущем напарнике семикратного чемпиона – Шарле Леклере:

«Шарлю, разумеется, надо будет принять, что с напарником вроде Льюиса легко не будет. В то же время Льюис в стремлении к рекорду [по титулам], несомненно, сможет привнести весь свой позитив. Они очень нравятся друг другу – надеюсь, так будет и в конце сезона».

Хэмилтон начал учить итальянский перед переходом в «Феррари» (Autosprint)

Кристиан Хорнер: «На какую лошадь ставить «Феррари» в 2025-м? В «Ред Булл» Ферстаппен на первом месте»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: AutoRacer.it
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoФормула-1
logoСтефано Доменикали
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