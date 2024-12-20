«Лиам уже показал стойкость и силу своего характера». Кристиан Хорнер – о шансах Лоусона не повторить судьбу прошлых напарников Ферстаппена

Хорнер уверен в будущем Лоусона в «Ред Булл».

Руководителя австрийской команды спросили, нет ли у него опасений за будущее Лиама Лоусона , которому предстоит провести свой полноценный дебютный сезон в «Формуле-1», выступая за топ-команду и являясь напарником Макса Ферстаппена .

В прошлом юниоры «Ред Булл», за исключением Даниэля Риккардо , не справлялись с давлением о теряли свое место из-за недостаточно хороших результатов – так было и с Алексом Албоном , и с Пьером Гасли .

«Послушайте, опасность повторения ситуации и правда есть. Но мне кажется, что у Лиама совсем другой характер. Он совсем другой человек и прекрасно умеет справляться с давлением. Я считаю, что он показал настоящую стойкость и силу своего характера – когда ему дали шанс сесть за руль болида и проявить себя, именно это он и сделал.

Изначальный план не предполагал столь скорого перевода его в «Ред Булл», уже в этом году. Но наши действия в итоге были продиктованы обстоятельствами – а именно не лучшим сезоном Чеко Переса, к сожалению. Но мы считаем, что Лиам движется в правильном направлении и будет только прогрессировать.

При этом у них с Максом похожие стили пилотажа. Он не боится управлять машиной с очень подвижной передней осью. Так что с точки зрения пилотажных характеристик нам будет проще использовать на обоих болидах примерно одинаковые базовые настройки.

Дэн Риккардо и Макс Ферстаппен были сильной парой пилотов. Затем в «Ред Булл» было два юниора, которые столкнулись с трудностями. И по этой причине в 2021 году за рулем болида «Ред Булл» оказался Серхио Перес – и прекрасно справился с давлением.

Еще один фактор – это то, что при работе над болидом RB21 мы уделили большое внимание тому, чтобы у него было достаточно широкое окно рабочих настроек, поскольку у RB20 это окно рабочих настроек было очень узким. И расширения окна рабочих настроек в том числе поможет Лиаму, ведь он окажется за рулем машины, которая будет прощать ему больше, чем если бы он выступал за рулем RB20.

Другая область, в которой нам нужно защитить Лиама – это вопрос ожиданий. Разумеется, когда за команду выступали Пьер и Алекс, Макс еще не был четырехкратным чемпионом. Он в тот момент вообще еще не выиграл ни одного титула. Теперь же позиции достаточно четко разделены – где есть Макс и все то, что он добился в своей карьере, и есть то, что мы хотим получить от второго пилота», – рассказал Хорнер.

Новобранец «Ред Булл» в «Ф-1»: лихач и в медиа, и на треке. Хватило 11 Гран-при