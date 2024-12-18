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Макс Ферстаппен: «Не думаю, что в предстоящем сезоне «Ред Булл» будет фаворитом, но это нормально»

Ферстаппен оценил шансы команды в следующем сезоне.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги прошедшего чемпионата, отметив тот факт, что соперникам удалось обойт и австрийскую команду.

Обсуждая предстоящий сезон, Ферстаппен не стал относить себя к числу главных фаворитов, признав наличие серьезной конкуренции:

«Не думаю, что в предстоящем сезоне мы будем фаворитами, но это нормально. У нас есть проблемы и нам нужно работать над улучшением болида. Посмотрим, где мы окажемся в первой гонке сезона.

В последних 12-13 гонках прошедшего сезона мы уже не были самыми быстрыми в пелотоне. Да, мы выиграли под дождем (в Бразилии). Но в Катаре мы не были быстрее соперников. Так что да, нам нужно что-то менять, но на самом деле это даже хорошо».

Ферстаппен высказался и о взаимоотношениях с своим нынешним напарником Серхио Пересом:

«В конечном счете, тебе нужно всегда побеждать своего напарника – такая задача всегда перед тобой стоит. Но у меня всегда были хорошие отношения с напарниками. Команда хочет, чтобы у нее было два быстрых гонщика. И если гонщики друг с другом ладят, команде, понятное дело, от этого только лучше».

Макс добавил, что несмотря на соперничество в борьбе за титул у него сохраняются хорошие отношения и с Ландо Норрисом:

«Нам весело, это тоже играет свою роль. При этом мы понимаем, что уже не в детском саду, это чемпионат мира! В прессе говорят, что из-за соперничества в борьбе за титул у нас появились проблемы, но на самом деле это не так. И этого никогда не было».

Чемпиона «Ф-1» и других лучших в автоспорте награждали в Руанде! Почему там и как это было?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoСерхио Перес
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoМакларен
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