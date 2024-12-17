Макс Ферстаппен о напарнике на сезон-2025: «Не могу сказать сейчас»

Ферстаппен не стал называть имя партнера по «Ред Булл» в 2025-м.

Пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену задали вопрос, кто будет его напарником в следующем сезоне.

«Не могу сказать сейчас», – произнес четырехкратный чемпион «Формулы-1» в эфире ServusTV.

У Серхио Переса есть контракт на 2025 год, но считается, что мексиканца заменит Лиам Лоусон из команды «РБ» / «Рейсинг Буллз ».

«В конце концов, ты всегда должен побеждать [напарников]. Однако у меня были очень хорошие отношения со всеми партнерами по команде. Это не проблема.

Теперь у меня большой опыт, и для команды здорово иметь двух быстрых гонщиков. Но в остальном проблем нет.

Разумеется, для всей команды лучше, если ты ладишь с напарниками. И, думаю, это то, что нам необходимо», – добавил Макс.

Лоусон заменит Переса в «Ред Булл», объявление – в конце недели (Canal+)

Лоусон – фаворит на замену Пересу в «Ред Булл». Цунода – 2-й у букмекеров, Риккардо – 5-й