Макс Ферстаппен о напарнике на сезон-2025: «Не могу сказать сейчас»
Пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену задали вопрос, кто будет его напарником в следующем сезоне.
«Не могу сказать сейчас», – произнес четырехкратный чемпион «Формулы-1» в эфире ServusTV.
У Серхио Переса есть контракт на 2025 год, но считается, что мексиканца заменит Лиам Лоусон из команды «РБ» / «Рейсинг Буллз».
«В конце концов, ты всегда должен побеждать [напарников]. Однако у меня были очень хорошие отношения со всеми партнерами по команде. Это не проблема.
Теперь у меня большой опыт, и для команды здорово иметь двух быстрых гонщиков. Но в остальном проблем нет.
Разумеется, для всей команды лучше, если ты ладишь с напарниками. И, думаю, это то, что нам необходимо», – добавил Макс.
Лоусон заменит Переса в «Ред Булл», объявление – в конце недели (Canal+)
Лоусон – фаворит на замену Пересу в «Ред Булл». Цунода – 2-й у букмекеров, Риккардо – 5-й
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