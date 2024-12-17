Лоусон – фаворит на замену Пересу в «Ред Булл». Цунода – 2-й у букмекеров, Риккардо – 5-й

Лиам Лоусон заменит Серхио Переса в «Ред Булл», считают букмекеры.

22-летний новозеландец считается фаворитом на вхождение в состав австрийской команды – на это дают коэффициент 1.66. Юки Цунода – его главный конкурент за 4.00.

Ранее сегодня, 17 декабря, журналист Жюльен Фебро сообщил , что «Ред Булл» выбрал в главную команду Лоусона, а Цунода останется в «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз»).

Кто заменит Переса в «Ред Булл» по версии букмекеров:

1. Лиам Лоусон – 1.66

2. Юки Цунода – 4.00

3. Изак Аджар – 7.00

4. Валттери Боттас – 9.00

5. Даниэль Риккардо – 11.00

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