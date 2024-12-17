«Ф-1» нужен плохой парень». Экс-пилот чемпионата Зурер о Ферстаппене

Зурер считает конфликт Ферстаппена с Расселом хорошей новостью для «Ф-1».

Бывший гонщик «Формулы-1» Марк Зурер назвал Макса Ферстаппена из «Ред Булл» «плохим парнем», который необходим чемпионату.

Швейцарец рассуждал о взаимных обвинениях между Ферстаппеном и пилотом «Мерседеса » Джорджем Расселлом .

«Это хорошая новость. «Формуле-1» нужен плохой парень. Такой человек всегда был. И сейчас он снова есть.

Газеты также могут писать об этом, о битве двух характеров. А если они сразятся за титул, будет замечательно», – сказал Зурер.

Марк согласился, что Ферстаппен в качестве «плохого парня» стал наследником трехкратного чемпиона «Ф-1» Нельсона Пике – отца Келли Пике , девушки Макса:

«Именно так.

Но, как я уже сказал, такой человек нужен «Формуле-1». У нас есть Ландо Норрис – хороший парень, Расселл – пусть он будет интриганом, а также Макс Ферстаппен, который иногда выходит за рамки. На мой взгляд, это прекрасно».

По мнению эксперта, по характеру к нидерландцу близок пилот «РБ» Лиам Лоусон:

«Лиам Лоусон уже проявил себя как плохой парень, потому что сражался фактически со своей командой, с «Ред Булл», в Мексике, а это практически один и тот же коллектив.

[Борьба Лоусона с Пересом] показывает, что он ничего не стесняется. Еще один плохой парень».

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