Шарль Леклер: «Полученный опыт поможет «Феррари» лучше начать следующий сезон»

Леклер надеется на хороший старт сезона-2025.

Пилот «Феррари», подводя итоги прошедшего чемпионата, отметил то, что команде будет важно не упустить шанс и развить тот прогресс, которого Скудерия добилась по ходу прошедшего сезона.

Несмотря на две победы в начале сезона, «Феррари» уступала конкурентам в скорости, но после Гран-при Канады инженерам удалось переработать конструкцию болида, что позволило в целом более или менее на равных бороться с «Маклареном » и «Ред Булл ».

И «Феррари » до последней гонки сезона претендовала на победу в Кубке конструкторов, в итоге уступив «Макларену» 14 очков.

«В этом году мы не смогли достичь конечной цели, но положительный импульс – это не то, что гарантирует вам успех. В прошлом у нас в «Феррари» было немало примеров, когда мы сильно заканчивали сезон, а затем, на старте уже следующего сезона, сталкивались с проблемами. Так что да, нам нельзя останавливаться на достигнутом. Таких примеров и правда было очень много.

В этот раз нам удалось определить, что именно пошло не так в прошлый зимний перерыв, что именно мы сделали не совсем правильно, и за что мы поплатились в первой половине этого сезона.

И я полагаю, что это опыт будет для нас крайне полезен и поможет «Феррари» как можно лучше начать следующий сезон», – рассказал Леклер .

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