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Эдди Джордан об угрозах «приложить ###### башкой об стену»: «Уверен, Ферстаппен сказал так Расселлу, но это обычное выражение среди гонщиков»

Джордан проанализировал перепалку между Ферстаппеном и Расселлом.

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан сообщил, что думает о скандале между пилотами «Ред Булл» и «Мерседеса» Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом, который начался после штрафа чемпиона в Катаре.

По мнению нидерландца, штраф спровоцировал Расселл, в том числе поведением в комнате стюардов. Джордж сообщал, что Макс обещал «приложить его ###### башкой об стену».

«Вот мое мнение. Допустим, я иду в комнату стюардов, вру по-черному в надежде на то, что мне поверят – либо у меня есть четкое доказательство, но такое случается очень редко, и я блефую изо всех сил. Я бы ожидал, что пилот заткнется ## ###. Это не его дело. Зачем Джорджу понадобилось это менять? Это дело руководителя команды или тим-менеджера – уверен, у «Ред Булл» все было под контролем. А Джордж почувствовал, что ему нужно высказаться.

Я не занимаю что-либо сторону – уверен, что Макс так сказал. Но я вспоминаю старые времена – «Формулу-Форд», «Формулу-3». Как часто там говорили: «Если приблизишься ко мне, я тебя ## ### переверну». Сколько было человек, которым ты это сказал, Дэвид (Култхард, соведущий подкаста Formula for Success – Спортс’’)? Лично я говорил такое сотням.

Это в некотором смысле обычное выражение среди гонщиков. Ты должен отстаивать свою позицию, чтобы соперники понимали: ты настроен серьезно, если они начнут страдать ######», – поделился мыслями Джордан.

Эдди высказался о ситуации на ужине пилотов, когда коллеги оставили опоздавшему Расселлу место рядом с Ферстаппеном:

«Мне показалось, что это классная история. Гонщики решили немного пошутить над Джорджем, поскольку знали, что он придет позже. Так что они заняли свои места и оставили одно рядом с Максом.

Когда пришел Джордж, он понял, что его развели, а шутить у него настроения не было, и он подумал: «О, как неловко, что же мне ## ### делать?»

И что же он решил? Ведь появилась отличная возможность сесть и сказать: «Слушай, Макс, давай оставим все позади, это уже перебор». Нет, он берет стул и идет к противоположному углу стола.

А их там 20 человек – он идет и протискивается рядом с Льюисом [Хэмилтоном]. На мой взгляд, это упущенная возможность. Я бы сказал: «Джордж, Макс, нам это не нужно. Пожмите друг другу руки, выпейте вместе пинту, посмейтесь над ситуацией, и давайте двигаться дальше». Вот что сказал бы я».

Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?

Ферстаппена и Расселла после скандальной ссоры с угрозами мирили всей «Ф-1». Вышло?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
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