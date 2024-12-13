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Шарль Леклер: «Надеялись, что завершим наше с Сайнсом четырехлетнее сотрудничество титулом в Кубке конструкторов»

Леклер признал разочарование от поражения в борьбе за Кубок конструкторов.

Пилот «Феррари» в следующем сезоне будет выступать за одну команду с Льюисом Хэмилтоном. И Шарль признал, что это станет для него дополнительной мотивацией, учитывая регалии нового напарника.

Однако Леклер отметил, что больше его занимают мысли о только что закончившемся сезоне.

«Да, разумеется, Льюис очень многого добился в этом спорте, и это будет придавать мне сильную мотивацию, когда мы начнем выступать за одну команду.

Но пока я об этом не думаю. Сейчас я занят мыслями о прошедшем сезоне, да и в целом этими несколькими сезонами, что мы провели месте с Карлосом Сайнсом в «Феррари». У нас были отличные отношения. Мы подталкивали друг друга вперед (за счет конкуренции).

И да, мы надеялись, что завершим наше четырехлетнее сотрудничество титулом в Кубке конструкторов. Мы оба выложились на максимуме, отдали себя целиком. Но этого оказалось недостаточно. Так что да, определенное чувство разочарования по итогам сезона все-таки присутствует», – рассказал Леклер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoФеррари
logoКарлос Сайнс
logoЛьюис Хэмилтон
logoШарль Леклер
logoФормула-1
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