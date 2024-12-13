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Алекс Албон: «Мне будет очень интересно послушать мнение Сайнса о болиде «Уильямса»

Албону интересны первые впечатления Сайнса от «Уильямса».

Испанец, ранее выступавший за «Феррари», уже провел за «Уильямс» обкатку болида, а затем выступил и на тестах в Абу-Даби.

По мнению Албона, Сайнс может привнести в работу «Уильямса» новые и интересные решения, основываясь на своем опыте

«Мне будет очень интересно послушать мнение Карлоса о болиде. Понять, что он думает в сравнении с тем, что было в «Феррари». Ведь у Карлоса есть возможность посмотреть на это свежим взглядом – он только что выступал за «Феррари», а потом сел за руль «Уильямса», – и высказать свое мнение о сильных и слабых сторонах болида.

Я помню, как сам перешел в «Уильямс» из «Ред Булл» – в такой ситуации у тебя в голове всегда есть много идей, которые ты хочешь опробовать, чтобы постараться улучшить работу команды. И вот этого я жду больше всего. Я провел в «Уильямсе» уже три года, и это здорово, когда рядом появляется кто-то, кто может посмотреть на команду свежим взглядом. А с учетом того, что Карлос перешел из «Феррари», я уверен, что он может очень многое привнести в работу «Уильямса», – рассказал Албон.

Самый длинный в истории сезон «Ф-1» – ультракоротко: один гонщик и команда – одно предложение

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
logoАлександр Албон
logoКарлос Сайнс
logoУильямс
logoФеррари
logoФормула-1
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