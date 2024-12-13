Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен уйдет из «Ред Булл» через пару лет, я думаю»

Монтойя ожидает ухода Ферстаппена из «Ред Булл» в будущем.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Макс покинет «Ред Булл » после 2026 года, если двигатели их собственного производства окажутся не слишком конкурентоспособными – и в результате Ферстаппен потеряет возможность регулярно бороться за титул.

«Я думаю, что в конечном итоге Макс Ферстаппен уйдет через пару лет. Нет, он не уйдет из «Формулы-1», ведь это вершина автоспорта. Он уйдет из «Ред Булл».

Да, сейчас ему не так уж сложно. Ну, то есть в целом это все равно тяжело, ему приходится много работать, выкладываться. Но у него стабильная работа и он во многом контролирует ситуацию и происходящее вокруг.

Главный вопрос в том, будет ли Макс вот так сохранять спокойствие в 2026 году, если все пойдет плохо? Если двигатели производства «Ред Булл» окажутся не так уж хороши, будет ли Макс и дальше получать удовольствие, когда окажется в борьбе за 10-ю позицию? Нет.

Если «Мерседес » придет к нему с предложением, Макс сразу покинет этот корабль. Легко оставаться преданным, когда выигрываешь гонки. Но будь я на его месте в такой ситуации, то точно рассмотрел бы данный вариант.

Я буду очень удивлен, если он уже об этом не думает. То есть, на публике Макс все равно будет все отрицать, но я очень удивлюсь, если на самом деле он уже не обдумывает такую возможность», – рассказал Монтойя .

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