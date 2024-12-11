Гельмут Марко: «У Ферстаппена уже 8 штрафных баллов, нужно будет действовать осторожнее»

Марко привал Ферстаппена действовать осторожнее в сезоне-2025.

Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл » прокомментировал ситуацию со штрафными баллами у Макса Ферстаппена .

По итогам Гран-при Абу -Даби четырехкратный чемпион «Ф-1» получил еще 2 штрафных балла за инцидент, в котором столкнулся с Оскаром Пиастри.

В результате следующий сезон Ферстаппен начнет с 8 баллами на счету – при достижении отметки в 12 баллов гонщик будет дисквалифицирован на один Гран-при.

«Теперь на счету у Макса уже 8 штрафных баллов. Так что да, нам будет нужно действовать осторожнее. При этом нужно отметить, что некоторые стюарды даже сильнее штрафуют за подобные инциденты.

Однако это уже скорее общая проблема, и данный вопрос уже неоднократно поднимался – что постоянство при принятии судьями решений заметно улучшило бы наш спорт», – рассказал Марко .

Самый длинный в истории сезон «Ф-1» – ультракоротко: один гонщик и команда – одно предложение