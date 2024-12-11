Гельмут Марко: «У Ферстаппена уже 8 штрафных баллов, нужно будет действовать осторожнее»
Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл» прокомментировал ситуацию со штрафными баллами у Макса Ферстаппена.
По итогам Гран-при Абу-Даби четырехкратный чемпион «Ф-1» получил еще 2 штрафных балла за инцидент, в котором столкнулся с Оскаром Пиастри.
В результате следующий сезон Ферстаппен начнет с 8 баллами на счету – при достижении отметки в 12 баллов гонщик будет дисквалифицирован на один Гран-при.
«Теперь на счету у Макса уже 8 штрафных баллов. Так что да, нам будет нужно действовать осторожнее. При этом нужно отметить, что некоторые стюарды даже сильнее штрафуют за подобные инциденты.
Однако это уже скорее общая проблема, и данный вопрос уже неоднократно поднимался – что постоянство при принятии судьями решений заметно улучшило бы наш спорт», – рассказал Марко.
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