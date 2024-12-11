  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «У Ферстаппена уже 8 штрафных баллов, нужно будет действовать осторожнее»
0

Гельмут Марко: «У Ферстаппена уже 8 штрафных баллов, нужно будет действовать осторожнее»

Марко привал Ферстаппена действовать осторожнее в сезоне-2025.

Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл» прокомментировал ситуацию со штрафными баллами у Макса Ферстаппена.

По итогам Гран-при Абу-Даби четырехкратный чемпион «Ф-1» получил еще 2 штрафных балла за инцидент, в котором столкнулся с Оскаром Пиастри.

В результате следующий сезон Ферстаппен начнет с 8 баллами на счету – при достижении отметки в 12 баллов гонщик будет дисквалифицирован на один Гран-при.

«Теперь на счету у Макса уже 8 штрафных баллов. Так что да, нам будет нужно действовать осторожнее. При этом нужно отметить, что некоторые стюарды даже сильнее штрафуют за подобные инциденты.

Однако это уже скорее общая проблема, и данный вопрос уже неоднократно поднимался – что постоянство при принятии судьями решений заметно улучшило бы наш спорт», – рассказал Марко.

Самый длинный в истории сезон «Ф-1» – ультракоротко: один гонщик и команда – одно предложение

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
logoГельмут Марко
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ферстаппена не накажут за фразу «тупые идиоты» в адрес стюардов
23вчера, 19:12
Мини, Беганович, Браунинг и Себастьян Монтойя проведут в «Ф-2» сезон-2025
вчера, 17:42
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Хэмилтон и Норрис стоят за Расселлом в конфликте с Ферстаппеном»
28вчера, 17:01
Юки Цунода: «Ред Булл» подходит моему стилю пилотажа. Чувствуешь, почему болид сражался за титул»
18вчера, 16:24
Мартин Брандл: «Безумие, что Сайнса не будет в «Мерседесе» или «Ред Булл» в 2025-м»
7вчера, 15:55
«Кадиллак» и «Феррари» подписали многолетний контракт на поставку моторов и коробок передач
10вчера, 14:41
Леклер показал лучшее время на тестах в Абу-Даби, Сайнс в «Уильямсе» – 2-й, Расселл – 3-й, Лоусон – 1-й по количеству кругов
26вчера, 14:27
Ферстаппен, Леклер, Норрис – лучшие гонщики «Ф-1» 2024 года по версии Autosport
4вчера, 13:24
Зак Браун: «Макларен» идет на смелый риск с болидом-2025. Любая из топ-команд может выиграть оба титула»
13вчера, 12:55
Журналист Бенсон: «Мерседес» подписал бы Ферстаппена в мгновение ока – неважно, к Расселлу или Антонелли»
17вчера, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10