Валттери Боттас о сходе в Абу-Даби: «Я явно не так хотел завершить карьеру в «Формуле-1» – поэтому скажу, что пока не закончил»

Боттас хотел бы вернуться в «Ф-1» в будущем.

Пилот «Заубера » покинул команду после Гран-при Абу-Даби и не будет выступать в чемпионате в следующем сезоне. Ожидалось, что Боттас завершит карьеру, но финн отметил, что надеется вернуться.

На этапе в Абу-Даби Боттас не сумел добраться до финиша – на старте Валттери столкнулся с Серхио Пересом, за что был оштрафован на 10 секунд, а позже столкнулся с Кевином Магнуссеном и сошел с дистанции.

По словам Боттаса, окончание сезона получилось далеко не лучшим – и поэтому он намерен вернуться в «Ф-1» и исправить ситуацию.

В следующем сезоне Боттас с высокой долей вероятности будет резервным пилотом «Мерседеса ».

«Да, финал сложился далеко не идеальным образом, скажем так. Но так бывает, это гонки. И не в первый раз все пошло не так еще на первом круге. Сначала сам инцидент, потом я получил за него штраф, затем я отыграл потерянные позиции, а затем случился и другой инцидент, уже с Кевином Магнуссеном.

В случае с Кевином вина в инциденте лежит на мне. Я оборонял позицию, но шины на моем болиде уже были сильно изношены – я постарался как можно позже затормозить в повороте, но просто не смог остановить машину.

Я явно не так хотел завершить карьеру в «Формуле-1» – поэтому скажу, что пока не закончил», – рассказал Боттас.

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