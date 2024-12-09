Пьер Гасли о 6-м месте «Альпин» в Кубке конструкторов: «Ранее такой результат сезона казался немыслимым»

Гасли доволен 6-м местом «Альпин» в Кубке конструкторов.

До Гран-при Сан-Паулу команда «Альпин» находилась на 9-й позиции в общем зачете, а ее отставание от конкурентов было очень существенным. Однако на этапе в Бразилии «Альпин» удалось заработать 35 очков, а затем еще 16 очков на финише сезона – на этапах в Катаре и Абу-Даби.

Благодаря этому «Альпин » удалось опередить не только «Уильямс », но и «РБ » и «Хаас ».

«Да, мы очень рады. Ранее такой результат сезона казался чем-то немыслимым. И да, нам всем было очень тяжело – мы боролись с соперниками на машине, которая выступала ниже своих возможностей.

Перед приездом на Гран-при Абу-Даби перед нами стояло три цели: занять шестое место в Кубке конструкторов, занять десятое место в личном зачете, а также избежать столкновений и царапин и не тратить средства на ремонт болида. И да, все эти цели достигнуты», – рассказал Гасли.

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