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Андреа Стелла: «Макларен» прошел путь от отставания в 5 секунд в 2015-м до чемпионства»

Стелла рассказал о пути «Макларена» из хвоста пелотона к титулу.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла вспомнил о состоянии команды в 2015 году, когда перешел на работу в Уокинг.

На Гран-при Абу-Даби «Макларен» завоевал первый с 1998-го Кубок конструкторов.

«Между моментом, когда я присоединился к «Макларену», и окончанием этого сезона, празднованием чемпионства, мы прошли полный цикл.

Я часто напоминаю команде тот факт, что в первой гонке 2015 года в Австралии мы отставали от поул-позиции в первом сегменте на пять секунд.

Мы прошли весь этот путь благодаря огромной стойкости, благодаря огромной вере, и я хотел бы поблагодарить в особенности Зака [Брауна], [председателя правления «Макларена»] Пола Уолша, всех акционеров за их веру в то, что постепенные изменения обеспечат «Макларену» достойное положение.

На мой взгляд, заключительную часть этого цикла удалось пройти благодаря людям, раскрытию их потенциала. Не уверен, что [другие] могут понять, что это значит, если не видят быстрый прогресс тысячи людей, но именно это и произошло. Невозможно достичь таких стандартов, такой работы, такой надежности, если каждый из этой тысячи людей не будет поддерживать очень высокий уровень.

Вот что мы сделали в «Макларене», и, надеюсь, это не конечный пункт, а стартовая точка», – заявил Стелла.

«Макларен» – лучшая команда «Формулы-1», 26 лет спустя! Вот весь путь со времен Хаккинена

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при Австралии
logoФормула-1
logoЗак Браун
logoАндреа Стелла
logoГран-при Абу-Даби
logoМакларен
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