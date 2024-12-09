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Фернандо Алонсо: «Нужно выплатить мне часть бонуса Стеллы за титул «Макларена»

Алонсо пошутил о вкладе в чемпионство «Макларена».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил, что рад за руководителя «Макларена» Андреа Стеллу, с которым работал в «Феррари».

Алонсо не удалось завоевать третий титул на Гран-при Абу-Даби-2010 – тогда Андреа был его гоночным инженером. На заключительном этапе сезона-2024 команда Стеллы впервые с 1998 года завоевала Кубок конструкторов.

«Мы с Андреа очень хорошие друзья. Знаете, в каком-то смысле я привел его в «Макларен», когда сам туда пришел. Так что я сказал ему перед гонкой: «Шанс в Абу-Даби ускользнул от нас в 2010-м – надеюсь, сейчас тебе вернется». Так и случилось.

Я рад за него, он это заслужил. Он очень умный парень. И, как я уже говорил, сейчас «Макларен» служит примером во многих вещах», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Фернандо ответил на вопрос о том, следует ли признать его вклад в чемпионство «Макларена», поскольку он и Стелла вместе перешли из «Феррари» в 2015-м:

«Да. Нужно выплатить мне часть его бонуса».

Испанец также рассказал о хороших отношениях с исполнительным директором «Макларена» Заком Брауном:

«Зак – мой очень хороший друг. В ближайшие недели мы проведем несколько дней вместе, повеселимся на трассе. На самом деле мы уже сняли трек. Так что, знаете, мы хорошие друзья».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoФеррари
logoАндреа Стелла
logoГран-при Абу-Даби
logoМакларен
logoЗак Браун
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
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