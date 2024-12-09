Норрис одержал 4-ю победу в 2024-м, у Ферстаппена – 9, у Леклера – 3

Пилот «Макларена » Ландо Норрис выиграл свою четвертую гонку в сезоне и карьере на Гран-при Абу -Даби.

Британец завершил 2024 год на чистом втором месте по количеству побед. Чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл» девять раз становился лучшим, третья строчка за гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером – три выигранных Гран-при.

По две победы на счету Оскара Пиастри («Макларен»), Карлоса Сайнса («Феррари») и напарников по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла.

Норрис и Леклер остановились в шаге от Ферстаппена по подиумам в 2024-м (по 13 против 14 у нидерландца). Также в призы попадали Сайнс (9 раз), Пиастри (8), Хэмилтон (5), пилот «Ред Булл» Серхио Перес, Расселл (оба – 4) и напарники по «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли (по одному).

Таким образом, «Феррари» завоевала 22 подиума и опередила по данному показателю «Макларен» (21) и «Ред Булл» (18).

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