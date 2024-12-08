Пьер Гасли: «Зимой буду чувствовать себя спокойнее. «Альпин» движется в правильном направлении»
Пилот «Альпин» поделился эмоциями после финиша на седьмом месте Гран-при Абу-Даби.
Французу удалось обеспечить команде шестое место в Кубке Конструкторов и закрепиться на 10-й строчке личного зачета.
«Я так рад, это был очень длинный сезон. Перед Абу-Даби у нас была только одна задача – взять шестое место в Кубке конструкторов. Мы ее выполнили.
Еще была борьба в личном зачете с Нико [Хюлькенбергом], перед последней гонко между нами было всего одно очко. Мы знали: кто финиширует выше – тот заберет десятое место в чемпионате. Оно досталось мне.
Нам удалось провести весь сезон без повреждений, так что все три цели достигнуты! Я очень доволен нашим прогрессом и тем, как развивается болид – это демонстрирует всю работу, хорошую работу, которой занималась команда на протяжении всего сезона. Это вселяет в меня уверенность перед следующим сезоном.
Мы все еще сильно отстаем от тех, кто впереди, но я очень доволен тем, что любая наша находка на базе превращается в прирост скорости на треке. Мы начинали как отстающие, и в течение года я продолжал говорить: неважно, где мы стартуем, важно, где мы финишируем; важно разобраться с тем, что мы делаем, заняться развитием болида и понять, в чем были проблемы, перед 2025-м.
Думаю, мы никогда не выглядели столь же сильными, как в последних гонках. Это заставляет меня с интересом ждать следующий сезон – по крайней мере зимой я буду чувствовать себя спокойнее, поскольку знаю, что команда сможет прибавить. Думаю, как команда мы движемся в правильном направлении», – сказал Гасли.
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