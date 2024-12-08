Карлос Сайнс: «Считаю «Феррари» одним из фаворитов следующего сезона. И горжусь своим вкладом в работу команды»
Испанец на Гран-при Абу-Даби провел свою последнюю гонку в составе Скудерии – и в следующем сезоне продолжит карьеру в «Уильямсе».
По словам Карлоса, он гордится своим вкладом в развитие «Феррари», а также тем, что провел сезон на высоком уровне несмотря на то, что еще до его начала узнал о своей грядущей замене на Льюиса Хэмилтона.
«Очевидно, что я очень горжусь временем, проведенным в «Феррари». Горжусь тем, какой вклад внес в работу команды за эти четыре года, помогая ей вернуться на заслуженные позиции, вернуться в борьбу за чемпионский титул.
К сожалению, в этом году у нас не получилось выиграть титул, но у меня есть ощущение, что теперь «Феррари» готова по-настоящему бороться за титул в следующем году. И с Шарлем, я правда считаю, что у них будет хороший шанс. Я считаю «Феррари» одним из фаворитов следующего сезона.
Со своей стороны я горжусь четырьмя годами, что я провел в «Феррари». И, возможно, этим последним сезоном я горжусь чуть больше. Потому что этот последний год получился тяжелым психологически. После новостей в начале года (о переходе в «Феррари» Хэмилтона) было непросто сохранять мотивацию на высоком уровне, сохранять настрой, продолжать атаковать на протяжении всего этого длинного сезона с 24 Гран-при.
Это было серьезным испытанием, и я считаю, что сумел продемонстрировать решительный настрой и сильно закончить сезон, несколько раз попав на подиум, победив в Мехико, помогая команде попробовать реализовать мечту и выиграть Кубок конструкторов. Любому гонщику, который знает о грядущем уходе из команды, непросто сохранять концентрацию и мотивацию на протяжении всего сезона. Мне это удалось», – рассказал Сайнс.
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