  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Феррари» поздравила «Макларен» с титулом: «Соперники на трассе с общей страстью к «Ф-1». Отличная битва»
1

«Феррари» поздравила «Макларен» с титулом: «Соперники на трассе с общей страстью к «Ф-1». Отличная битва»

В «Феррари» высказались о победе «Макларена» в Кубке конструкторов.

Соцсети «Феррари» обратились к «Макларену» после поражения в борьбе за командный титул на Гран-при Абу-Даби.

«Ничего кроме уважения. Соперники на трассе с общей страстью к этому спорту. Поздравляем «Макларен», – написала Скудерия.

«Феррари» также посвятила пост второму месту в Кубке конструкторов:

«Год, наполненный победами, подиумами и множеством очков. Мы изо всех сил сражались до самого конца как команда. Отличная битва в этом сезоне, «Макларен».

«Ред Булл», занявший третью строчку в чемпионате, отметился в соцсетях британцев:

«Поздравления, парни. С нетерпением ждем новых сражений на трассе в 2025-м».

«Макларен» – снова лучшая команда «Формулы-1». Вернулась на вершину спустя 26 лет!

Шарль Леклер: «Надеялся, что смогу завершить эти четыре года с Сайнсом победой в Кубке конструкторов»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Феррари»
logoФеррари
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакларен
logoГран-при Абу-Даби
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тото Вольфф: «Буду стараться сохранять связь с Хэмилтоном»
40 секунд назад
Гельмут Марко: «Пиастри мог оставить больше места Ферстаппену. Стюарды «тупые идиоты»? Это не очень дипломатично»
619 минут назад
Валттери Боттас: «Переход в «Заубер» был ошибкой. Был четкий план, но после ухода Вассера он отправился в мусорку»
238 минут назад
Ферстаппен – 1-й пилот с чемпионства Пике в 1983-м, выигравший титул в 3-й команде сезона
20сегодня, 17:14
Льюис Хэмилтон об обгоне Расселла на последнем круге: «Подумал, что должен это сделать. Сейчас или никогда»
7сегодня, 17:00
Фредерик Вассер: «Феррари» проиграла Кубок конструкторов не сегодня»
5сегодня, 16:45
Льюис Хэмилтон о последней гонке за «Мерседес»: «Я не терял надежды и продолжал атаковать – говорил себе, что у нас все получится»
1сегодня, 16:44
Макс Ферстаппен: «Не хочу говорить о штрафе. Для меня важнее всего было подойти к Пиастри и извиниться»
19сегодня, 16:20
Нико Росберг: «Норрис – главный претендент на титул в следующем году»
10сегодня, 16:11
Серхио Перес: «Это был очень трудный год. У меня есть контракт с «Ред Булл», но посмотрим, чего хочет команда»
13сегодня, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10