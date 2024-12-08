«Феррари» поздравила «Макларен» с титулом: «Соперники на трассе с общей страстью к «Ф-1». Отличная битва»
Соцсети «Феррари» обратились к «Макларену» после поражения в борьбе за командный титул на Гран-при Абу-Даби.
«Ничего кроме уважения. Соперники на трассе с общей страстью к этому спорту. Поздравляем «Макларен», – написала Скудерия.
«Феррари» также посвятила пост второму месту в Кубке конструкторов:
«Год, наполненный победами, подиумами и множеством очков. Мы изо всех сил сражались до самого конца как команда. Отличная битва в этом сезоне, «Макларен».
«Ред Булл», занявший третью строчку в чемпионате, отметился в соцсетях британцев:
«Поздравления, парни. С нетерпением ждем новых сражений на трассе в 2025-м».
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