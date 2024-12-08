Норрис и Ферстаппен завоевали по 8 поул-позиций в 2024-м. Макс потерял 2 поула из-за штрафов

Пилот «Макларена» Ландо Норрис завоевал заключительную поул-позицию сезона в Абу-Даби и вместе с соперником из «Ред Булл » Максом Ферстаппеном стал лучшим по данному показателю в 2024 году.

У Норриса и Ферстаппена по восемь поулов. Макс выиграл семь квалификаций подряд (повторение рекорда «Формулы-1» на старте сезона), а после этого заработал лишь одну поул-позицию. Кроме того, нидерландец стал быстрейшим в квалификациях к Гран-при Бельгии и Катара, но потерял поулы из-за штрафов.

Ландо стал лучшим пилотом «Макларена » в XXI веке по количеству поулов за сезон. Британец опередил соотечественника Льюиса Хэмилтона (семь в 2008-м и 2012-м).

У гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла четыре поул-позиции в нынешнем сезоне, у пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса – три и одна, соответственно.

Сенсация в финальной квале «Ф-1»: «Хаас» проехал быстрее Ферстаппена, но второй ряд отобрали штрафом