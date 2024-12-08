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Карлос Сайнс: «До тех пор, пока в гонке мы не проедем под клетчатым флагом, возможно все»

Сайнс не оставляет надежды выиграть Кубок конструкторов.

Пилот «Феррари» заявил, что несмотря на неудачное выступление команды в квалификации к Гран-при Абу-Даби, он не собирается сдаваться и будет бороться до самого последнего круга.

Для того, чтобы выиграть Кубок конструкторов, «Феррари» по итогам уик-энда нужно набрать на 22 очка больше «Макларена». Однако Норрис и Пиастри начнут предстоящую гонку с первого ряда стартовой решетки, в то время как Сайнс и Леклер будут стартовать 3-м и 19-м соответственно.

«Машине соперников эта трасса просто подходит больше, чем нашей. Жаль, что две последние гонки сезона проходят на трассах, на которых у «Макларена» есть вот это решающее преимущество в 0,1-0,2 секунды. Хотя, с другой стороны, ну вот так вот составлен календарь сезона. Вероятно, нам стоило лучше выступать на предыдущих этапах.

Еще перед началом уик-энда было понятно, что нам будет очень тяжело. Что это просто «Миссия невыполнима». А затем мы начали первую практику и на болиде Шарля «умерла» батарея ERS и он получил штраф в 10 позиций, что стало для команды шоком, серьезным ударом и вообще сильно осложнило ситуацию.

Но в то же время велика вероятность того, что даже если бы мы провели идеальный уик-энд, и вместе с Шарлем оба идеально проехали свои круги в третьем сегменте квалификации и боролись за победу, то соперники из «Макларена» все равно были бы где-то совсем рядом.

Тем не менее, до тех пор, пока в гонке мы не проедем под клетчатым флагом, возможно все, и я буду атаковать на пределе в любых обстоятельствах, и то же самое будет делать Шарль – сражаясь за каждое доступное очко. Ну а там посмотрим, что получится у «Макларена», – рассказал Сайнс.

Условия чемпионства «Макларена» и «Феррари» в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМакларен
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoФормула-1
logoКарлос Сайнс
logoГран-при Абу-Даби
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