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  • Ландо Норрис: «В квалификации было тяжело – соперники подтянулись, пришлось атаковать гораздо сильнее»
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Ландо Норрис: «В квалификации было тяжело – соперники подтянулись, пришлось атаковать гораздо сильнее»

Норрис сообщил о нелегком дубле «Макларена» в квалификации.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что ему и напарнику Оскару Пиастри пришлось потрудиться ради первой и второй строчек по итогам квалификации к Гран-при Абу-Даби.

«В квалификации было тяжело, честно говоря. Мы ожидали, что будем в лучшей форме. Весь уик-энд складывался довольно просто для нас. А в квалификации соперники серьезно подтянулись, и нам пришлось атаковать гораздо сильнее.

Круг вышел не самым чистым, но иногда хорошо, когда удается достаточно близко подойти к грани и допускать лишь небольшие огрехи. У меня была пара срывов, а также большой срыв в девятом повороте – я допустил ошибку. Это немного помешало, но в целом круг получился хорошим. В остальном я все собрал достаточно качественно. Просто трасса непростая для такого.

Нам нужно было прибавить в квалификации, ведь Макс [Ферстаппен], как казалось, был слегка быстрее нас на протяжении большей части сессии – я знал, что нужно выжать больше», – объяснил британец.

Норрис также проанализировал борьбу с «Феррари» за Кубок конструкторов:

«Пожалуй, Зак [Браун] нервничает больше из-за того, что мы стартуем первым и вторым, чем было бы в противном случае.

Конечно, это говорит о том, что у нас прекрасная машина. На мой взгляд, мы пилотируем хорошо в этот уик-энд, мы сами оказывали на себя давление. Мы оба выступаем здорово, оба выжимаем из машин максимум.

Гонка длинная, случиться может многое. Безусловно, мы не будем опережать события. Мы знаем, что есть отрыв, мы в куда более выгодном положении в сравнении с «Феррари», если говорить о стартовых позициях.

[Сайнс] навяжет хорошую борьбу в своей последней гонке за «Феррари». Он захочет проявить себя, и я буду рад сразиться, если так все и сложится».

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«Макларен» стартует с первого ряда, «Феррари» – с 3-й и 19-й позиций в гонке, которая решит судьбу Кубка конструкторов

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
logoМакларен
logoЗак Браун
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoКарлос Сайнс
logoФеррари
logoОскар Пиастри
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