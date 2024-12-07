Макс Ферстаппен: «Должен был оказаться на первом ряду, но все не так плохо»

Ферстаппен детально объяснил проблемы «Ред Булл» в Абу-Даби.

Пилот «Ред Булл » рассказал, почему ему удалось квалифицироваться только пятым на Гран-при Абу-Даби. В частности. Макс прокомментировал момент в конце первой попытки в третьем сегменте, когда чуть не врезался в стену.

«В какой-то момент, приблизившись к стене, я подумал: «Может получиться на грани, но скорость не такая большая». Весь уик-энд мы все никак не найдем рабочие настройки.

Возможно, в первом и втором сегменте мы выглядели вполне нормально, но на протяжении большей части времени остальные пилоты прерывали свои круги, переходили на свежие шины, а затем каждый раз в начале сессии пилоты позади меня оказывались на более прогретой резине, в то время как я переходил на новый комплект.

Третий сегмент прошел хорошо, но не так, как мне нравится. У болида все время были проблемы со сцеплением, в поворотах постоянно были трудности – очень сложно поддерживать стабильный темп в таких условиях.

Я пытался скорректировать работу болида в некоторых поворотах, но затем в другом повороте происходило что-то еще, из-за чего ситуация усложнялась.

Передняя ось работала лучше, чем в практиках, так что здесь все более позитивно. Но на некоторых трассах у нас в поворотах смещается баланс, из-за чего мы весьма ограничены в своих действиях.

Я должен был оказаться на первом ряду, но все не так плохо, поскольку мы знаем, что если исправим проблемы, то сможем отыграть кучу времени. Просто нужно со всем разобраться, потому что смещение баланса усложняет поиск компромисса с учетом тех средств, что у нас есть.

Нужно поработать над этим в преддверии следующего года, но я уверен, что у нас быстрый болид», – сказал Ферстаппен .

Гран-при Абу-Даби-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Леклер – 14-й