Кристиан Хорнер: «Важно было не поцарапать болид Ферстаппена, Аджар хорошо поработал»
Руководитель «Ред Булл» отметил, что команда в целом осталась довольна тем, как Изак Аджар провел первую сессию свободных заездов, в которой заменял Макса Ферстаппена.
Аджар, который продолжает борьбу за титул в «Формуле-2», считается главным претендентом на место в «РБ» в следующем году – в том случае, если «Ред Булл» удастся договориться о прекращении сотрудничества с Серхио Пересом.
«Было важно не поцарапать болид Макса. Аджар в целом хорошо поработал. По ходу сессии он обеспечивал для команды достаточно качественную обратную связь.
Что касается некоторых его комментариев (Аджар достаточно много жаловался на помехи со стороны других пилотов) – ну, таков его характер. Он достаточно эмоционален, когда высказывает свое мнение и комментирует происходящее.
Он является одним из участников молодежной программы, так что в зависимости от возможных перестановок именно он является следующим в очереди (на повышение до «Формулы-1»).
При этом главной задачей в этот уик-энд для Аджара является борьба за титул в «Формуле-2». Его и Габриэля Бортолето, который переходит в «Заубер», разделяют всего 0,5 очка. Так что да, это для него очень важный уик-энд», – рассказал Хорнер.
Будущие звезды «Ф-1» в финале молодежных гонок: борьба как у Хэмилтона и Ферстаппена
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