Бывший руководитель «Ф-1» Чейз Кэри вернулся на работу в «Либерти Медиа»
Чейз Кэри вернулся на работу к владельцам «Ф-1».
Чейз Кэри занимал должность руководителя «Формулы-1» в период с 2016 по 2022 годы. Пост исполнительного директора он занимал в 2017-2021 годах, после чего передал бразды правления чемпионатом Стефано Доменикали.
Именно Кэри стоит за идеей введения в «Формуле-1» ограничения бюджетов команд.
Возвращение Кэри в «Либерти Медиа» связано с уходом руководителя компании Грега Маффея. Отмечается, что Кэри будет работать в «Ф-1» в качестве советника Доменикали, а также войдет в состав совета директоров компании с января 2025 года.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: блог Адама Купера
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