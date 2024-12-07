Лиам Лоусон о борьбе с «Хаасом»: «Нас ждет настоящая драка»

Лоусон готов к борьбе с «Хаасом» в Кубке конструкторов.

Пилот «РБ» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Абу -Даби, признав, что команде будет трудно победить конкурентов в лице «Хааса».

«РБ» и «Хаас» борются с «Альпин » за 6-8 позиции в Кубке конструкторов. «РБ» перед последним этапом занимает 8-е место с 46 очками, у «Хааса» 54 очка, а на счету «Альпин» 59 очков.

«В середине пелотона идет очень плотная борьба. Будь мы на 0,1 секунды быстрее – и вот мы уже на восьмой позиции или около того. В то время как окажись мы на 0,1 секунды медленнее – и мы тут же откатимся в район шестнадцатой позиции или куда-то туда.

В Катаре Нико Хюлькенберг успешно удерживал «Ред Булл» позади по ходу гонки. В последнее время соперники очень сильны. К сожалению, то небольшое преимущество перед «Хаасом », которое было у нас ранее, сейчас, похоже, исчезло, так что в этот уик-энд нас ждет настоящая драка», – рассказал Лоусон .

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