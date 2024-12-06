Контракт на проведение Гран-при Китая продлен до 2030 года

Гран-при Китая останется в календаре «Ф-1» минимум до 2030 года.

«Формула-1 » официально объявила о продлении контракта на проведение этапа в Шанхае. Новое соглашение рассчитано до 2030 года включительно.

Текущее соглашение было рассчитано до конца 2025 года, однако китайская делегация прибыла в паддок Гран-при Абу-Даби, чтобы уладить последние детали и подписать новый пятилетний контракт с представителями «Формулы-1».

Гран-при Китая впервые был проведен в 2004 году и с тер пор проводился неизменно, за исключением четырехлетнего перерыва – с 2020 по 2023 годы этап не проводился из-за ограничений на въезд в страну в период пандемии.

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